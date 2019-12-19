Женщина скончалась на месте: в Подмосковье машина сбила двух пешеходов

19.12.2019, 12:37, Разное

В подмосковных Люберцах водитель иномарки сбил двух женщин, который шли по пешеходному переходу. Авария произошла на Октябрьском проспекте.

В результате одна женщина скончалась до приезда скорой. Вторую доставили в местную больницу. Другие подробности ДТП устанавливаются, передает сайт «Подмосковье сегодня».



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