Женщина скончалась на месте: в Подмосковье машина сбила двух пешеходов

В подмосковных Люберцах водитель иномарки сбил двух женщин, который шли по пешеходному переходу. Авария произошла на Октябрьском проспекте.

В результате одна женщина скончалась до приезда скорой. Вторую доставили в местную больницу. Другие подробности ДТП устанавливаются, передает сайт «Подмосковье сегодня».

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