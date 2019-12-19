Грустно наблюдать: атака на «Северный поток-2» провалилась

Вместо того, чтобы показать всему миру блестящий пример демократии и уважения к верховенству права, Вашингтон использует угрозы, шантаж и санкции. «Они даже не понимают, что они творят, настолько уверовали в собственную исключительность. Наблюдать это, конечно, грустно», – цитирует RT председателя комитета Госдумы по энергетике Павла Завального.
Парламентарий подчеркнул, что «Северный поток-2» будет достроен несмотря ни на что. «Президент вправе применять или не применять санкции. Если даже будет принято такое решение, газопровод будет раньше достроен», – объяснил он.
Происходящее заставляет обратить внимание на важную тенденцию, демонстрирующую определенный перелом на геополитической арене. «Европа переосмысливает свою субъектность, свою зависимость от Америки в сфере безопасности, экономики, в сфере энергетической безопасности», -уверен Павел Завальный.
Материал дополняется.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В то самое время, когда Путин в Кремлевском дворце съезда перед началом концерта в честь Дня ФСБ ( который вообще-то только завтра) благодарил сотрудников ФСБ «за профессионализм, мужество и решимость», около Лубянки развернулось настоящее боестолкновение. Есть погибшие и раненные… Путину доложили о стрельбе, но отменять концерт не стали… Фотография отсюда Источник: Ирек Муртазин
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Наука: Черви помогли найти ключ к долголетию и здоровой старости / 10 ноября
- Мнение: «Сначала мы смеялись над русскими, потом ненавидели. А потом стали просто бояться» / 13 декабря
- Мнение: Изба-читальня. Приватизатор / 8 декабря
- Специалисты BMW рассказали об отношении клиентов к большим радиаторным решеткам / 18 декабря
- О простой и последовательной очистке кожи рассказали дерматологи / 4 ноября
- Мнение: Ваши лимоны — в Африке / 25 октября
- «Я валялась у мужа в ногах и рыдала»: отобранная дочь вернулась к Кравец / 26 ноября
- Ученые: Подъем в 6 утра автоматически запускает процесс обновления клеток в организме человека / 5 декабря