Грустно наблюдать: атака на «Северный поток-2» провалилась

19.12.2019, 12:37, Разное

Вместо того, чтобы показать всему миру блестящий пример демократии и уважения к верховенству права, Вашингтон использует угрозы, шантаж и санкции. «Они даже не понимают, что они творят, настолько уверовали в собственную исключительность. Наблюдать это, конечно, грустно», – цитирует RT председателя комитета Госдумы по энергетике Павла Завального.

Парламентарий подчеркнул, что «Северный поток-2» будет достроен несмотря ни на что. «Президент вправе применять или не применять санкции. Если даже будет принято такое решение, газопровод будет раньше достроен», – объяснил он.

Происходящее заставляет обратить внимание на важную тенденцию, демонстрирующую определенный перелом на геополитической арене. «Европа переосмысливает свою субъектность, свою зависимость от Америки в сфере безопасности, экономики, в сфере энергетической безопасности», -уверен Павел Завальный.

Материал дополняется.



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