Путин пошутил про украинские танки

Президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции пошутил в ответ на слова украинского журналиста Романа Цимбалюка об «украинских танках» на Кубани.
ЦИмбалюк из УНИАН заявил, что у него нет проблемы с работой в России. «Но если бы украинские танки были бы на Кубани, вы бы тоже изменили мнение на этот счет», – сообщил Цимбалюк.
«Ваши танки – Т-72 или Т-34?» – пошутил Путин в ответ.
«У нас основной танк – Т-64, произведен в Харькове», – сообщил Цимбалюк.
«Ну это же тоже советская машина», – заметил Путин.
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