Кто стал самым популярным актером года

В 2019 году артист сыграл роли в таких фильмах, как «Текст», «Герой», «Т-34» и «Анна». Он также принял участие в съемках многосерийной картины «Гоголь».

Серебро досталось актеру Павлу Прилучному – звезде «Мажора». И завершил тройку лидеров Сергей Бурунов, актер из сериала «Полицейский с Рублевки».

Драма «Текст» стала одной из самой обсуждаемых тем. Точнее, Кристина Асмус, сыгравшая в нем главную женскую роль. Критики буквально заклевали раздевшуюся перед камерами и снявшуюся в постельных сценах актрису.

Шпионский фильм «Герой» режиссера Карена Оганесяна получил среднюю оценку. Зрителей боевик не слишком впечатлил. По их мнению, уж больно простенький получился. Зато игра Петрова, как всегда, была на высоте.

Совсем другое дело – военный фильм «Т-34». Это кино полюбилось многим. Очень честный, местами тяжелый, но зато тонко переданный дух Великой Отечественной войны. Вместе с Александром Петровым в фильме снялся Виктор Добронравов.

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