«Украинские танки на Кубани»: Путин отбил наглую провокацию Цымбалюка

Цымбалюк участвует в пресс-конференции Путина уже несколько
лет. Каждый раз он делает провокационные заявления. Не изменил себе
корреспондент и в этот раз. «У нас действительно нет проблем с тем, чтобы
работать в России. Возможно, если бы украинские танки были на Кубани, у вас бы
изменилось к нам отношение», – сказал Цымбалюк.
Он спросил Путина о ситуации в Донбассе. Цымбалюк
поинтересовался, когда будут расформированы «оккупационные»
администрации в Донецке и Луганске.
Власти в Донецке и Луганске – не «оккупационные
администрации», а законные органы, сформированные по результатам выборов,
подчеркнул Путин на пресс-конференции. Иностранных войск на территории народных
республик нет, добавил президент.
Цымбалюк: У меня нет проблем с работой в России, но если бы украинские танки стояли на Кубани, вы бы к нам тоже отменили бы отношение
Путин: Вы имеете ввиду 72-е машины или 34-е? pic.twitter.com/Um86O6CWHU
— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 19, 2019
Напомним, ежегодная пресс-конференция Владимира Путина
проходит в 15-й раз. Мероприятие проходит в Центре международной торговли в
Москве. На пресс-конференции представлен весь спектр СМИ: от крупных мировых
агентств до региональной прессы.
Ежегодные пресс-конференции Путина проходят с 2001 года.
Рекорд по времени был поставлен в 2008 году: тогда он общался с журналистами
четыре часа и сорок минут. В прошлом году пресс-конференция длилась три часа и сорок
пять минут.
Шанс задать вопрос президенту получили 1895 человек. В
прошлом году в мероприятии приняли участие 1702 журналиста.
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