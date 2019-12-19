«Украинские танки на Кубани»: Путин отбил наглую провокацию Цымбалюка

Цымбалюк участвует в пресс-конференции Путина уже несколько

лет. Каждый раз он делает провокационные заявления. Не изменил себе

корреспондент и в этот раз. «У нас действительно нет проблем с тем, чтобы

работать в России. Возможно, если бы украинские танки были на Кубани, у вас бы

изменилось к нам отношение», – сказал Цымбалюк.

Он спросил Путина о ситуации в Донбассе. Цымбалюк

поинтересовался, когда будут расформированы «оккупационные»

администрации в Донецке и Луганске.

Власти в Донецке и Луганске – не «оккупационные

администрации», а законные органы, сформированные по результатам выборов,

подчеркнул Путин на пресс-конференции. Иностранных войск на территории народных

республик нет, добавил президент.

Цымбалюк: У меня нет проблем с работой в России, но если бы украинские танки стояли на Кубани, вы бы к нам тоже отменили бы отношение

Путин: Вы имеете ввиду 72-е машины или 34-е? pic.twitter.com/Um86O6CWHU

— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 19, 2019

Напомним, ежегодная пресс-конференция Владимира Путина

проходит в 15-й раз. Мероприятие проходит в Центре международной торговли в

Москве. На пресс-конференции представлен весь спектр СМИ: от крупных мировых

агентств до региональной прессы.

Ежегодные пресс-конференции Путина проходят с 2001 года.

Рекорд по времени был поставлен в 2008 году: тогда он общался с журналистами

четыре часа и сорок минут. В прошлом году пресс-конференция длилась три часа и сорок

пять минут.

Шанс задать вопрос президенту получили 1895 человек. В

прошлом году в мероприятии приняли участие 1702 журналиста.

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