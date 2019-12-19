Путин сделал исключение для выкрикнувшего вопрос без очереди журналиста

Президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос о начале мусорной реформы в Санкт-Петербурге, откуда отходы вывозят в Ленинградскую область.

Вопрос прозвучал без очереди, поскольку журналист выкрикнул его с места без микрофона. Президент попросил его и остальных не устраивать «восточный базар», иначе «нормального диалога не выйдет».

«Давайте мы так сделаем. Сделаем как исключение ваш вопрос, ладно? Но, пожалуйста, больше так не делайте», – попросил он.

«Вопрос в том, чтобы велся прямой диалог с людьми в этой области. Люди должны знать, что поступает, откуда, на каком основании и в каком виде это будет дальше развиваться», – сказал Путин.

Мы генерируем 70 млн тонн бытовых отходов в год. И такой отрасти, как переработка бытовых отходов никогда не было. Мы создаем ее с нуля Сейчас такие решения приняты. Создан федеральый оператор, созданы 200 с лишним региональных операторов, принята схема территориального планирования. Не хватает прямого общения с гражданами. Нужно им показывать, где будет перерабатываться, где будут захораниваться эти отходы и, конечно, мы должны избавиться от всяких «серых» схем и криминала», – добавил президент России.

«Люди возмущаются ростом тарифов. Не было никогда такой строчки расходов и вдруг она появилась и сразу многократно выросла. Это нужно объяснять. Для того, чтобы объяснить откуда взялись эти цифры, нужно, чтобы все было прозрачно. В сельской местности взяли «вдули» многократно эти тарифы за вывоз мусора, когда его там всегда вываливали в соседний лес. Но это тоже непорядок. Потом увозить его надо, за это тоже нужно заплатить. Это должно быть прозрачно. Может быть, в Петербурге и Ленинградской области такая же ситуация. Почему из Петербурга мусор вывозят в Ленинградскую область? Если будут вывозить куда-то к Северному ледовитому океану, то тариф еще раз в 10 увеличится. Ведь Ленинградская область и Петербург – единый экономический район, который раньше и руководился из единого органа. Многие из Ленинградской области работают в Петербурге и они там генерируют эти отходы, а потом мусор вывозят туда, где они живут. Прозрачным нужно делать этот процесс. Кроме того, нам нужно развивать отрасль с точки зрения строительства предприятий по переработке отходов. И тоже людям нужно объяснять, что это за предприятия, как они будут работать и будет ли ущерб для окружающей среды, создадут ли они какие-то проблемы для людей, которые будут проживать рядом с ними. Ведь в крупных мировых мегаполисах такие предприятия находятся в черте города», – сказал Путин.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Недавно появились данные о задолженности матери актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк по коммуналке за столичную квартиру. Сумма долга составляет около 45,7 тысяч рублей и подлежит взысканию судебными приставами. Ещё в минувшем году органом правосудия было принято решение о взыскании с матери Заворотнюк всей суммы задолженности по коммуналке. До этого времени долг не оплачен, а […]