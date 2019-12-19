«Киев-Баскет» на последней секунде вырвал победу у «Керменда» в Кубке Европы ФИБА

«Киев-Баскет» 18 декабря во втором матче второго этапа Кубка Европы ФИБА на домашней площадке победил венгерский «Керменд», сообщает официальный сайт киевского клуба.

«Киев-Баскет» обыграл соперника со счетом 80:78 (24:18, 23:21, 18:17, 15:22), украинская команда на последних секундах заработала два очка, которые позволили ей победить.

После этого поединка киевский клуб занимает второе место в группе K и имеет в активе четыре балла. Первое место занимает латвийский «Вентспилс» благодаря лучшей разнице очков. «Керменд» располагается на третьей строчке, а нидерландский «Зволле» – на четвертой.

В следующем туре «Киев-Баскет» встретится с «Вентспилсом» на выезде. Поединок начнется 7 января в 19.00.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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