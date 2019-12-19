Путин ответил на просьбу выразить свое отношение к Зеленскому

Президент Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции счел некорректным давать характеристику лидеру Украины Владимиру Зеленскому.

Корреспондент Первого канала поблагодарил президента за то, что он разъяснил лидерам Германии и Франции Ангеле Меркель и Эммануэлю Макрону трудности работы российских журналистов на Украине. Он также спросил, какой Путин видит судьбу Донбасса, что думает о президенте Украины Владимире Зеленском и видит ли глава государства смысл встречаться с лидерами «нормандского формата» через четыре месяца.

В ответ на просьбу охарактеризовать Зеленского Путин заявил, что считает это некорректным. «Я считаю некорректным давать характеристики своим коллегам. Я даже ушедшим со своих постов бывшим лидерам никогда характеристики не даю. По действующим людям язык не поворачивается. Когда люди попадают на такие места, это значит, что они прошли отбор и это все люди незаурядные, как минимум», – отметил президент.

Путин также заявил, что считает целесообразным продолжение «нормандского формата», а возможность встречи с Зеленским глава государства назвал актуальной в случае позитивных изменений в Донбассе, передает РИА «Новости».

В то же время Путин заявил, что его насторожили заявления Зеленского о пересмотре Минских соглашений после «нормандского формата». Он также назвал ошибкой отказ Украины от разведения сил по всей линии соприкосновения в Донбассе.

«Меня насторожило заявление Зеленского после того, как он уехал из Парижа, что можно было бы пересмотреть Минские соглашения. Но так ситуация может зайти в полный тупик. Ведь ключ соглашений – закон об особом статусе Донбасса, который должен быть добавлен в конституцию Украины. А украинские власти, кажется, этого не хотят. Это настораживает», – сообщил президент.

Президент в очередной раз обратил внимание на необходимость прямого диалога украинских властей с Донбассом. «Если начнется пересмотр Минских соглашений, ситуация с урегулированием в Донбассе зайдет в тупик», – указал президент.

Президент Владимир Путин проводит традиционную 15-ю по счету большую пресс-конференцию для российских и зарубежных журналистов. Транслируют мероприятие телеканалы «Россия 1», «Россия 24», «Первый канал», НТВ и ОТР, последний сопровождает большую пресс-конференцию сурдопереводом.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Ведущая и ее супруг Алан Басиев купили не просто дом, а настоящий замок. Колонны, панорамные окна, башни – все это поражает своим величием. Стоимость такого роскошного особняка остается загадкой. Единственное, что рассказала Ида – они с мужем взяли его в ипотеку. «Долго думала о подписи к этому фото. В голову пришла только такая мысль: если […]