Медики представили 8 фактов о «тихом убийце» колоректальном раке

Медики представили 8 фактов о колоректальном раке или «тихом убийце», как его часто называют из-за скрытой формы развития. Излечимый на ранних стадиях, он входит в тройку наиболее опасных видов онкологии.

Вот почему так важна информация, связанная с данным тяжелым недугом. Органом, где чаще всего развивается злокачественная опухоль, является толстая кишка. Причем в 30% случаев она поражает её прямой отдел или же переход из толстой кишки в прямую. Очень редко болезнь затрагивает тонкий кишечник. По степени распространенности ее считают второй у женщин после рака молочной железы и третьей у мужчин после карциномы простаты и легких. Патология характерна для людей в возрасте после 55 лет, а после 70 диагностируется в половине случаев. К факторам риска относят диабет 2 типа, избыточный вес и ожирение. Угроза возникновения заболевания увеличивается в два раза, если связана с наследственностью. Близким родственникам человека с диагнозом «колоректальный рак» необходимо обследование уже в молодом возрасте.

Наиболее эффективна колоноскопия — единственный метод обследования, позволяющий обнаружить и сразу же удалить кишечные полипы и плоские аденомы. При их отсутствии процедуру можно повторить через десять лет. Столько времени необходимо для роста образования-предшественника рака. Но быть настороже необходимо после 40 лет тем пациентам, у которых диарея и запоры чередуются слишком часто. Предотвратить эти нарушения поможет сбалансированное питание, где овощи-фрукты как источники клетчатки занимают достойное место, физическая активность и отсутствие вредных привычек. Анализ кала на скрытую кровь считается неточным, так как в момент исследования новообразования могут не кровоточить. Видимая кровь в стуле уже присутствует на поздних стадиях развития болезни. Своевременно обнаруженное заболевание позволяет надеяться на 100-процентную излечимость.

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