Путин призвал отказаться от несправедливой разницы зарплат в медицине

Президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что нужно избавиться от несправедливой дифференциации в оплате труда рядовых и главных врачей и повысить базовую ставку.

Журналист Ura.ru задал вопрос о зарплатах в медицине и в целом реформировании отрасли.

«Что касается модели (здравоохранения) – ее лучше не трогать, она развивается и развивается удовлетворительными темпами. Но проблема существует. Уровень зарплаты в медицине даже повыше, чем в других соцсферах, показатели соответствуют указам 2012 года, но не могу не согласиться, что это усредненные цифры», – заметил Путин.

Он отметил, что это одна из проблем, которую нужно решить, однако искать варианты решения внутри отрасли. По его словам, можно увеличить тариф ОМС или поменять что-то внутри тарифа.

«Но там менять уже почти нечего. Если изменить, то вообще ничего не останется. Можно увеличить тариф ОМС, но это ляжет на всю экономику, а потом приведет к удорожанию товаров и росту инфляции. Увеличение зарплаты будет возможно, но его съест инфляция. Тоже не лучший вариант», – сказал Путин.

В этой ситуации он призвал разобраться с зарплатами внутри учреждений.

«Можно ли сделать что-то внутри существующей схемы? Конечно, можно. Вы сами сказали, что у главврача может быть одна зарплата, у хирурга – совсем другая. Нужно изменить это. Надо избавиться от несправедливой дифференциации. Базовую ставку постоянного оклада повысить, сделать единый подход по всей стране. Также сделать единый подход к стимулирующим выплатам. Ни в коем случае нельзя снижать надбавок за работу в особых условиях», – заметил Путин.

Президент добавил, что с ростом экономики нужно и далее поднимать зарплаты в здравоохранении.

Кроме того, Путин сообщил, что на первичное звено медицины выделят дополнительно 550 млрд рублей. Деньги пойдут на технику, транспорт, оборудование, оснащение медучреждений. Также нужно двигаться в направлениях, которые заложены в нацпроектах.

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