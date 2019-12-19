Второй ребенок из США прилетит в Краснодар удалять родимое пятно

Второй ребенок из США прилетит в феврале в Краснодар, чтобы удалить родимое пятно после того, как маленькая американка Луна Феннер успешно прошла первый этап лечения в местной клинике лазерной фотодинамической терапии, сообщил исполнительный директор медучреждения Андрей Алексуткин.
Алексуткин рассказал, что новым пациентом станет ребенок из семьи японцев, живущих в США, передает РИА «Новости».
«Маленький ребенок, Деми ее зовут, родилась с невусом. Но там открытой травли не было, как у Луны (…) После того, как в соцсетях увидели, они обратились к нам. Мы запросили у них документацию, фотографию, пообщались с мамочкой. В начале ноября она изъявила желание приехать к нам на лечение», – сообщил он.
Исполнительный директор клиники рассказал, что у новой пациентки пятно меньше, чем у Феннер.
Отмечается, что после истории с лечением Луны Феннер количество обращений иностранных пациентов увеличилось в разы.
«Практически вся география земного шара, кроме Австралии», – добавил Алексуткин.
Напомним, врачи из Краснодара предложили помощь ребенку с гигантским родимым пятном на лице, когда в США медики отказывали ее родителям, заявляя, что программа операций по удалению пятна на все лицо трудновыполнима.
В ноябре мама девочки показала первые результаты лечения.
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