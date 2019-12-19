Гаджеты: Генетик Джордж Черч задумался над созданием генетического сайта знакомств



Достижения генетики используется во множествах отраслей медицины, промышленности и сельского хозяйства. Однако существуют и нетрадиционные сферы деятельности, где может быть применено знание генетического кода человека. Знаменитый генетик Джордж Черч из Гарварда основную научную деятельность ведет в области расшифровки и редактирования генома человека в целях изучения процесса старения и для повышения эффективности лечения наследственных и вирусных заболеваний. Тем не менее недавно ученый рассказал о новом проекте, который направлен на подбор пар при знакомстве, на основании генетических данных людей.

Планы по созданию генетического приложения для сайта знакомств, аналогичных популярному на Западе приложению Tinder вызвало неоднозначную реакцию у специалистов. Проект предусматривает, что люди, зарегистрированные в системе, будут видеть только пользователей с совместимой генетической структурой. «Отбраковке» будут подвергаться люди, чей генетический код может способствовать развитию у детей наследственных заболеваний.

Среди аргументов в пользу создания генетической «фильтрации» при создании будущих супружеских пар Джордж Черч назвал два основных — общее снижение количества наследственных заболеваний и финансовый фактор. В результате «поголовного» проведения генетического контроля при знакомстве, человечество может избавиться от 7 тысяч наследственных заболеваний, а мировая экономика ежегодно получит дополнительно 1 трлн долларов за счет снижения расходов на медицинское обслуживание.

Пока ученый не раскрывает методы и технические характеристики «генетического Tinder». Однако у приложения уже появилось множество противников, утверждающих, что такая система напоминает возрождение печально известной по нацистской Германии евгеники. Специалисты также указывают Черчу, что связь заболеваний и наследственных факторов еще недостаточно изучена.

Примечательно, что в новом приложении, если оно когда-либо появится на свет, сам Черч практически не имеет шансов найти пару, так как имеет целый букет наследственных заболеваний, таких как дислексия, синдром дефицита внимания и нарколепсия. Одним из аргументов противников Черча является также ущемление прав людей имеющих наследственные заболевания и лишающихся таким образом шансов найти подходящую пару.

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