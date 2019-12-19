В Иркутске трамвай сбил женщину на дороге

19.12.2019, 12:21, Разное

В Иркутске трамвай сбил пешехода, сообщают правоохранители. Пенсионерка шла по дороге, водитель не заметил женщину и совершил наезд. С травмами пострадавшая была доставлена в больницу.
Инцидент произошел на улице Степана Разина. Как отметили правоохранители, для того, чтобы достать женщину, потребовался вызов эвакуатора. Прибывшие на место происшествия медики забрали пострадавшую в одну из местных больниц, где она проходит лечение.

На данный момент подробности произошедшего инцидента устанавливают сотрудники полиции, обстоятельства станут известны позже.



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