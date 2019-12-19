На территории школы в Одесской области нашли сотни взрывоопасных предметов

В селе Великий Дальник Беляевского района Одесской области на территории школы спасатели обнаружили 346 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, сообщила государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

«18 декабря взрывоопасные предметы были изъяты, транспортированы специальными средствами в заранее определенное место и уничтожены путем подрыва», – передает RT сообщение ведомства.

Там добавили, что всего спасатели обнаружили 271 артиллерийский снаряд калибром 45 мм, 21 ручную гранату и 54 взрывателя.





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