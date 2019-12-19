Путин разъяснил несправедливость наказания ВАДА российских спортсменов

Президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос о санкциях ВАДА в отношении России.
«Это не соответствующее здравому смыслу и праву решение. Нас наказали за это на прошлой Олимпиаде и теперь за это же наказали опять. И второе – любое наказание должно быть индивидуальным», – сказал Путин.
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Последнее: В момент, когда на Большой Лубянке шла перестрелка, администрация президента опубликовала на своем сайте телеграмму участникам и гостям бала «Звезды студенческого спорта». Прерывать концерт к Дню Чекиста в Большом кремлевском дворце, где присутствует Путин, не стали. Как передают источники «Новой», зрители концерта раздражено шушукались: «Нельзя заранее поздравлять – плоха примета». ПОДРОБНОСТИ Источник: Новая газета
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