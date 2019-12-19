Путин разъяснил несправедливость наказания ВАДА российских спортсменов

Президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос о санкциях ВАДА в отношении России.

«Это не соответствующее здравому смыслу и праву решение. Нас наказали за это на прошлой Олимпиаде и теперь за это же наказали опять. И второе – любое наказание должно быть индивидуальным», – сказал Путин.





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