Под Ростовом произошла смертельная авария со школьным автобусом

В четверг утром в Ростовской области произошла серьезная авария. На 54-м километре дороги Шахты-Цимлянск столкнулись школьный автобус с детьми и автомобиль ВАЗ-2110.
В результате погиб водитель легковушки. Среди детей погибших и пострадавших нет, уточняет РИА Новости. Обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте работают правоохранители, сообщает телеканал «360».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В момент, когда на Большой Лубянке шла перестрелка, администрация президента опубликовала на своем сайте телеграмму участникам и гостям бала «Звезды студенческого спорта». Прерывать концерт к Дню Чекиста в Большом кремлевском дворце, где присутствует Путин, не стали. Как передают источники «Новой», зрители концерта раздражено шушукались: «Нельзя заранее поздравлять – плоха примета». ПОДРОБНОСТИ Источник: Новая газета
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Перестрелка в Адмиралтейке… / 28 октября
- Как звезды от Даши Жуковой до Ким Кардашьян отметили Хеллоуин: 56 самых «жутких» фотографий этой ночи / 1 ноября
- По следам Панина: Колдуна с накрашенными губами и в колготках сняли в центре города / 25 ноября
- Одолеть монстра / 18 ноября
- Борющаяся за экологию Елена Летучая возбудила россиян / 11 декабря
- Рыбное место / 2 ноября
- Инсайдеры опубликовали «живые» фотографии революционного смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha / 10 ноября
- Любимая дочь вьет веревки из Анны Седоковой / 30 ноября