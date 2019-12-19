Под Ростовом произошла смертельная авария со школьным автобусом

19.12.2019, 12:18, Разное

В четверг утром в Ростовской области произошла серьезная авария. На 54-м километре дороги Шахты-Цимлянск столкнулись школьный автобус с детьми и автомобиль ВАЗ-2110. 

В результате погиб водитель легковушки. Среди детей погибших и пострадавших нет, уточняет РИА Новости. Обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте работают правоохранители, сообщает телеканал «360».



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