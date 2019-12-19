«ПриватБанк» инициировал судебное производство в Израиле против бывших владельцев, сообщила 19 декабря пресс-служба банка.

«Сегодня все внимание в Украине и мире опять приковано к «ПриватБанку». Сегодня апелляционный суд рассматривает вопрос о законности национализации банка. Мы ожидаем справедливого применения принципа верховенства права, что защитит интересы народа… Мы полностью разделяем позицию руководства страны о важности «ПриватБанка» для финансовой стабильности и национальной безопасности», – сказано в сообщении.

В банке добавили, что «готовы поддержать эту позицию не словом, а делом».

«Независимый Наблюдательный совет и Правление банка согласно закону обязаны приложить все возможные усилия, чтобы обеспечить возмещение убытков банка теми, кто эти убытки причинил. Вчера банком было инициировано новое судебное производство в Окружном суде Тель-Авива в Израиле против бывших владельцев банка и других ответчиков. Сумма иска составляет $600 млн. Также, по итогам дальнейшего анализа, «ПриватБанк» увеличил сумму исковых требований в Канцлерском суде штата Делавер в США, подав в суд дополненное исковое заявление. Банк продолжает подготовку к слушанию по сути своего искового заявления против бывших владельцев и прочих лиц на сумму более $3 млрд (включая проценты) в Высоком Суде Англии и Уэльса», – добавили в пресс-службе.

«ПриватБанк» был национализирован 19 декабря 2016 года, на тот момент это был крупнейших частный банк Украины. На его докапитализацию государство потратило почти 200 млрд грн. Бывшие акционеры, бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, в судебном порядке пытаются добиться отмены национализации и возвращения банка.

В августе 2019 года в НБУ сообщили, что в судах рассматривается около 270 дел, связанных с «ПриватБанком».

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил 21 ноября, что «ПриватБанк» и средства из него не должны быть возвращены предыдущим акционерам. 22 ноября Коломойский заявил, что банк вернут ему в ближайшее время.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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