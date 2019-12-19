Мнение: Первые жертвы

Телефонные теракты начинают приводить ко вполне реальным жертвам. В Биробиджане террористы сообщили о минировании ряда учреждений, включая и детские сады. Воспитательница детского сада 24 во время эвакуации скончалась. Ей было 74 года, вполне возможно, что в ее смерти виноваты сразу несколько факторов, но именно теракт стал причиной того, что все эти факторы сложились вместе.

Идущая два года террористическая война обходится для страны не сильно дешевле обычной. Эвакуации, потери рабочего времени, необходимость реагирования, вызовы всех экстренных служб — это всё затраты, и скорее всего, немалые, особенно учитывая масштаб происходящего и длительность.

Любопытно, но российское руководство молчит о происходящем, не мечет громы и молнии, не требует найти и покарать. Не посылает войска, не бомбит террористов в их норах, разнообразные эксперты в телестудиях не бьются в падучей и не устраивают драки между собой, дубиноголовые ведущие не выносят вёдрами говно по данному вопросу, в общем — глубокое молчание.

Недавно пропаганда гордо сообщила, что в 19 году в России не произошло ни одного теракта — спецслужбы работают как часы. Теракты, которые совершаются практически ежедневно по всей территории страны, но о которых приказано молчать, в статистику не входят. Полная аналогия с войнами в Сирии и на Украине — раз нет официальных сообщений о потерях, значит, их нет. Раз не сообщают о бортах, везущих прямо сейчас из-под Триполи трупы убитых частников десятками — значит, их там нет, а значит, и потерь нет. Телефонный терроризм не квалифицируется как теракты — значит, можно рапортовать о отсутствии таковых в течение нынешнего календарного года.

Объяснений происходящему телефонному терроризму такого нешуточного масштаба два. И оба не слишком хороши. Первое объяснение — самое простое. Наши спецслужбы действительно отстают в развитии от современных технологий террора, а потому просто не в состоянии бороться с этим новым видом угрозы. Вообще. Иначе объяснить, почему за два года так никто и не пойман (точнее, кого-то там поймали, но дошло ли дело хотя бы до суда — неизвестно, да и на динамику терактов это никак не повлияло.) Вывод простой — власть способна лишь на провокации вроде дела "Нового величия" или на встречный террор в отношении инакомыслящих. С настоящим терроризмом с использованием цифровых технологий — нет. Что в целом вполне объяснимо — деградация страны происходит по всем областям. Было бы удивительно, если на фоне полной разрухи хоть что-то работало нормально. Так не бывает.

Второе объяснение тоже не выглядит совсем уж нелепым. В конце 90 высшая власть выдала политический заказ на создание повода для победоносной войны в Чечне. И синхронно пошли взрываться дома. Закончилось дело техническим провалом с "учениями" в Рязани, но главное было сделано — повод для войны был создан и найден. А тут и Басаев очень вовремя пошел воевать Дагестан — дело в шляпе.

Сейчас прямого политического заказа с самого верха на новую войну нет. Но дома уже взрывают. Точнее, минируют по телефону. Жертв до сегодняшнего дня не было, но в целом принципиальной разницы нет. Это значит, что в российской уголовной "элите" есть группы, которая заинтересованы в новой войне с новыми мифическими "террористами", и эта группа готовит рынок предложений для руководства. Чтобы оно, наконец, оценило их рвение и приняло решение о новой войне. Кого именно назначат террористами — вопрос глубоко второстепенный. Война нужна не для победы, а как процесс. На котором можно заработать — и политические дивиденды, и чисто финансовые. Подвинуть или задавить конкурентов, прорваться на более высокий уровень — в общем, новая война — это всегда новые возможности.

Поэтому второй вариант объяснения происходящему: террористы — это люди, имеющие достаточный ресурс, в том числе и властный, чтобы два года проводить серийные теракты по всей стране. Пока проколов вроде "рязанского сахара" не допущено, а потому они и не засветились. Цель этой серии террора — подготовка к введению новой военной обстановки. Логика очевидна — дела в стране идут все хуже, нужно сбросить социальное напряжение, и самый простой способ — введение диктатуры с обоснованием необходимости борьбы с врагами. Внешних врагов трогать опасно — могут и навалять, сегодня российская армия неспособна ни к чему, разве что бомбить мирное население. Вот его и будут бомбить. Точнее, готовятся бомбить. А волна терактов — это подготовка, создание обоснования.

Других объяснений происходящему (во всяком случае рациональных) не получается.

Источник: Эль Мюрид

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