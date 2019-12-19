«Лучше не трогать»: Путин рассказал о походе к врачам

О положении в медицине на пресс-конференции Владимира Путина
спросил журналист «Ура.ру». Поход к врачам становится для многих
людей настоящим испытанием: очереди к докторам растягиваются на месяц, а сами
медики увольняются из-за низких зарплат, заявил корреспондент. Он поинтересовался
у президента, необходимо ли изменить модель управления здравоохранением.
По мнению президента, она не нуждается в серьезной
коррекции. «Лучше не трогать. Она развивается удовлетворительными темпами,
но проблемы существуют», – сказал Путин на пресс-конференции.
Глава государства отметил, что зарплаты в медицине выше, чем
в других социальных сферах. «Рост такой, какой закладывался. Но это
усредненные цифры. Надо смотреть внутрь самой отрасли», -добавил Путин.
Напомним, ежегодная пресс-конференция Владимира Путина
проходит в 15-й раз. Мероприятие проходит в Центре международной торговли в
Москве. На пресс-конференции представлен весь спектр СМИ: от крупных мировых
агентств до региональной прессы.
Ежегодные пресс-конференции Путина проходят с 2001 года. Рекорд
по времени был поставлен в 2008 году: тогда он общался с журналистами четыре
часа и сорок минут. Путин ответил более чем на 100 вопросов.
В прошлом году пресс-конференция длилась три часа и сорок
пять минут. На пресс-конференции Путина журналисты задали 61 вопрос.
Шанс задать вопрос президенту получили 1895 человек. В
прошлом году в мероприятии приняли участие 1702 журналиста.
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