Киселев: Закон о виноделии прекратит обман покупателей шампанского

Новый закон о виноделии ударит только по недобросовестным производителям шампанского, настоящие игристые вина он не затронет, сообщил газете ВЗГЛЯД председатель совета Союза виноградарей и виноделов РФ Дмитрий Киселев.

Производители российского игристого вина предупредили, что из-за нового закона о виноградарстве и виноделии производство шампанского в РФ может резко сократиться. Они уверены, что из-за нововведений их товар потеряет спрос, так как из-за использования импортных продуктов в изготовлении придется его маркировать не вином, а виноградосодержащим напитком.

«То, что производят «Абрау-Дюрсо» и «Игристые вина» – шампанским не является нигде в мире. Их модель бизнеса до сих пор предусматривала выпуск напитка под ложным названием «шампанское». Это был обман народа, и закон это подтвердил. Объем выпуска настоящего игристого в РФ как раз не изменится. А «псевдошампанских» бунтов из-за спада производства этих напитков я не предвижу», – считает Киселев.

Журналист уверен, что законопроект отсеет некачественных производителей и позволит выйти российскому виноделию на новый уровень.

Президент Союза виноградарей и виноделов РФ Леонид Попович отмечает, что в том виде, в котором существует закон сейчас, сокращение производства игристого вина примерно в 2 раза неизбежно. При этом спад произойдет только при условии, если производители не захотят писать на бутылке с продуктом о том, что это не вино.

«Все те минусы, которые на данный момент есть у закона, мы должны превратить в плюсы в течение первого полугодия, пока он вступает в силу. Все это делается путем внесения поправок. В первую очередь нужно договориться с законодателем, чтобы запрет был перенесен на полгода-год-два, как получится», – говорит Попович.

Перенос запрета использовать импортные продукты в изготовлении российского вина даст время на восстановление виноградников и позволит наладить собственное производство, поясняет Попович.

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