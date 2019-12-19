Путин ответил на критику о «жизни на наследии СССР»

Президент Владимир Путин, отвечая в рамках большой пресс-конференции на критику, связанную с тем, что РФ якобы живет на наследии Советского Союза, напомнил, что 75% производственных мощностей в перерабатывающей промышленности были созданы уже после 2000 года.

Журналист канала ТВЦ спросил президента о новых крупных инфраструктурных проектах и попросил прокомментировать критику, связанную с тем, что РФ якобы живет на советском наследии.

«Мы, конечно, не можем не пользоваться тем, что досталось от тысячелетнего российского государства, в том числе тем, что осталось от его Советского периода. … Мы должны быть благодарны нашим предкам, отцам, дедам, которые за советский период создали такую огромную мощную державу», – сообщил в ответ президент.

В то же время глава государства напомнил, что 75% производственных мощностей в перерабатывающей промышленности были созданы уже после 2000 года, а средний возраст продукции составляет 12 лет. Путин уточнил, что были построены три аэропорта, 12 вокзалов, вдвое увеличилось число федеральных трасс: с 39 тыс. до 80 тыс. километров.

Кроме того, отметил Путин, РФ открыла 600 новых месторождений с 2000 года, а в портах РФ переваливается грузов почти вдвое больше, чем в советский период, а именно 1104 млн тонн.

Также за последние годы РФ из главного покупателя зерна превратилась в главного экспортера, обойдя Канаду и США. «Сейчас РФ – самый крупный поставщик пшеницы на мировой рынок. Мы – номер один», – сообщил президент.

Президент Владимир Путин проводит традиционную 15-ю по счету большую пресс-конференцию для российских и зарубежных журналистов. Транслируют мероприятие телеканалы «Россия 1», «Россия 24», «Первый канал», НТВ и ОТР, последний сопровождает большую пресс-конференцию сурдопереводом.

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