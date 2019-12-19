Делегация из Канады посетила зону проведения операции Объединенных сил

Район проведения операции Объединенных сил на Донбассе посетила делегация министерства национальной обороны Канады во главе с заместителем министра национальной обороны по политическим вопросам Питером Хаммершмидтом. Об этом сообщает пресс-центра штаба ООС на своей странице в Facebook.

Целью визита иностранных гостей было знакомство с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией в районе проведения ООС, в частности в районе разведения войск вблизи Золотого в Луганской области.

«Иностранная делегация побывала на передовых позициях одной из механизированных бригад, которая сейчас выполняет боевые задачи вблизи населенного пункта Золотое. Канадские партнеры воочию увидели условия несения службы и быт военнослужащих и, конечно, имели возможность оценить реальное положение дел непосредственно на месте», – отметили в штабе.

Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Владимир Кравченко рассказал членам делегации, что обстановка в районе боевых действий является сложной, но контролируемой, противник продолжает вести провокационный огонь по позициям украинских военных. Он подчеркнул, что в районах отвода сил и средств ситуация стабильная, обстрелов нет.

Канадская делегация также посетила Авдеевку Донецкой области, побывала на одном из командных пунктов батальона бригады, которая обороняет город на линии фронта.

«В ходе двусторонних консультаций обе стороны договорились и в дальнейшем развивать работу в вопросах военно-технического сотрудничества, подготовки личного состава и военного образования, прежде всего в рамках миссии UNIFIER, а также в направлениях развития военно-медицинской отрасли. Канадцы подтвердили намерение в дальнейшем развивать материально-техническую помощь для улучшения возможностей подразделений Вооруженных сил Украины», – отметили в штабе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

С 2015 года 200 канадских военных инструкторов проводят занятия с украинскими военнослужащими в рамках программы UNIFIER. В марте 2017 года Канада продлила мандат миссии до 31 марта 2019 года. По истечению этого срока Канада продлила миссию UNIFIER до конца марта 2022 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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