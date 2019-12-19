Загитова вынуждена работать ночами после известия об уходе из спорта

По словам олимпийской

чемпионки, тренировки в шоу отличаются от обычных. Время суток для них не

играет особой роли.

«Для шоу порой

тренироваться приходится ночью», – приводит слова фигуристки «Р-Спорт».

Спортсменка добавила, что репетировать приходится по несколько часов.

Также спортсменка

призналась, что пока не думает об участии в новых проектах. «Я не очень люблю

говорить про будущее – живу настоящим. Пока что я участвую в шоу», – заявила

Алина Загитова.

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Публикация от Alina Zagitova (@azagitova) 15 Дек 2019 в 6:27 PST

Как писали «Дни.ру», о

том, что 17-летняя фигуристка приостанавливает выступления до конца текущего

сезона, стало

известно 13 декабря. При

этом она подчеркнула, что не уходит из спорта навсегда.

Напомним, после того, как

Алина Загитова сделала сенсационное заявление, в Сети поднялся ажиотаж. Многие

все же посчитали, что звезда навсегда покинет лед. Чтобы развеять все домыслы,

олимпийская чемпионка опубликовала в соцсети пост.

«Как спортсмен, добившийся всех возможных первых мест, я хочу быть на высшей

ступени пьедестала, а для этого мне надо тренироваться еще больше и еще

сильнее», – отметила Алина Загитова.

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