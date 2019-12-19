Сбежавший от жены Григорьев-Апполонов впервые рассказал о гомосексуализме

«Я, как старинный толерантный гетеросексуал, всегда говорю парням: «По барабану, что и кто про вас пишет или говорит», – улыбается «рыжий».– Это хорошо, что Сергей и Андрей провоцируют. Ведь плохой пиар – тоже пиар».
Напомним, что недавно #PPolonovGang выпустил трек «Щастливые», громко объявив его «гимном свободной любви». Молодые люди часто держатся за руку, посвящают друг другу песни, а минувшим летом давали концерт на гей-параде в Берлине, где представляли Россию.
«Они не любовники, друг с другом не спят, – отвечаю за базар, – продолжает Андрей. – Это всего лишь сценический образ, не более того. Меня часто спрашивают про гомосексуализм моего двоюродного племянника и крестника – участников этого нового коллектива. Огорчу всех или обрадую – они по девочкам».
Часто говорят и про то, что #PPolonovGang раскручивается благодаря имени, деньгам и связям «рыжего». Но солист «Иванушек» с этим категорически не согласен. «Никакого блата, никакой финансовой помощи с моей стороны нет, – уверяет он. – Только моя раскрученная фамилия, советы и пожелания. Например, когда второй их клип был в процессе монтажа, я приезжал, смотрел, делал замечания, что-то советовал. Думаю, это проект больше для Европы пока».
Напомним, что сам Андрей Григорьев-Апполонов в уходящем году расстался с женой. В апреле его супруга Марина ушла к баскетболисту Андрею Зубкову, в сентябре она подала на развод.
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