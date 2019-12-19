Эксперт назвал шансы одобрения импичмента Трампа в Сенате США

«Вероятность импичмента близка к нулю. Республиканское большинство в Сенате закроет эту историю максимально быстро. Все понимают, какой вред она наносит национальным интересам США», – сообщил газете ВЗГЛЯД американист Борис Межуев, комментируя итоги голосования в Палате представителей США, где составляющие большинство демократы, приняли решение об импичменте Дональду Трампу.

«Демократы прекрасно понимали всю безрезультатность попытки импичмента, но голосование в Палате представителей происходило на фоне огромного давления со стороны низовых структур и особенно левого крыла, – сказал политолог-американист Борис Межуев. – Демократов-центристов, которые руководят Палатой представителей, подталкивало ощущение, что партия переходит под контроль социалистов, «леваков».

Эксперт подчеркивают: такие деятели Демпартии как общественная активистка Александрия Окасио-Кортес и даже отчасти сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен захватывают популярность благодаря тому, что показывают свою гораздо большую принципиальность по отношению к Трампу. Напомним, что Окасио-Кортес и Уоррен рассматриваются как потенциальные кандидаты от демократов на президентских выборах 2020 года. «Они показывают: мол, смотрите, эти центристы колеблются, договариваются с администрацией Трампа, вступают в сговор, – заметил Межуев. – И вот это давление в среде демократов видимо достигла критической точки».

Напомним, что демократы, пользуясь большинством в нижней палате Конгресса США – Палате представителей, приняли решение об импичменте президенту по двум обвинениям: «злоупотребление властью» и препятствованию работы Конгресса.

Демократам в Палате представителей необходимо было раз и навсегда показать, что они ничего не могут поделать с Трампом, отметил Борис Межуев. Мол, мы сделали, что могли, давайте теперь примем существующие реалии. Это как во время войны, когда для того, чтобы добиться мира, какого-то компромисса, нужно вступить в решающую схватку и продемонстрировать бесперспективность решения проблемы военным путем, поделился собеседник.

«Именно это и произошло с демократами. Они показали, что мол, ребята, мы ничего поделать не можем, давайте теперь решать согласительным путем вопросы о бюджете, законодательных инициативах и так далее. Другой вопрос, захочет ли Трамп теперь решать эти вопросы при помощи дискуссии. В любом случае, руководство демократической фракции в Палате представителей вынуждено было пойти импичмент», – акцентировал Межуев.

Говоря о вероятности одобрения Сенатом итогов голосования Палаты представителей, Борис Межуев отметил, что она близка к нулю. Республиканское большинство в Сенате, его первые лица, в частности Митч Макконнелл, уже сказали, что вопрос об импичменте не стоит, и они сделают все возможное, чтобы покончить с этим в максимально короткие сроки, вероятно, сразу после Рождества, предположил эксперт.

«Согласно регламенту, будет проведено поименное голосование, и скандальная история вокруг президента США будет закрыта. Даже сам Трамп не очень доволен, что все может произойти так поспешно, он хотел бы немного затянуть эту процедуру, чтобы обратить ее против демократов. Но все, включая руководство республиканской партии, прекрасно понимают, какой вред эта история наносит национальным интересам США, и постараются сделать все максимально быстро», – резюмировал Борис Межуев.

13 декабря юридический комитет Палаты представителей утвердил обвинение против Дональда Трампа в рамках импичмента. Сам Трамп назвал процесс попыткой госпереворота. Нынешнее голосование в палате представителей президент США назвал «политическим самоубийством» Демократической партии и одним из самых постыдных эпизодов в истории страны. По мнению вице-президента США Майкла Пенса, «сейчас контроль над Демократической партией захватили радикалы из числа левых».

Теперь обвинительное заключение будет передано в верхнюю палату, Сенат, где республиканцы обладают относительным большинством (57 голосов против 47 у демократов). Процедура рассмотрения в Сенате превратится в судебный процесс. Руководить им будет председатель Верховного суда США. Палата представителей на таком процессе фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют функции присяжных.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о значении и возможных последствиях голосования в Палате представителей.





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