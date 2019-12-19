«Не могу простить предательства»: Галина Волчек ушла от Евстигнеева после его измены

Художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек призналась, что много лет назад она не смогла простить предательство со стороны мужа Евгения Евстигнеева. Кинодеятельница подчеркнула, она не прощает подобного ни родным, ни артистам.

Как пояснила Галина Волчек, Евгений Евстингеев изменил ей, когда их сыну Денису еще не было и трех лет. Звезда обратилась к экс-избраннику и спросила у него, почему у него не хватает мужества признаться в предательстве, если хватило его совершить. Жить по двойным стандартам режиссер не смогла, а потому пара распалась. Через несколько лет Евгений Евстигнеев рассказал, что максимализм бывшей супруги испортил ему жизнь.

Галина Волчек отметила, что предательства она не сможет стерпеть ни от родных, ни от своих актеров. Однажды в ее театре сорвалась постановка, так как один из действующих артистов заболел. Недовольные зрители с разочарованием возвращали билеты, но в итоге оказалось, что в тот вечер житель играл на другой сцене. Режиссер решила расстаться с актером.

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