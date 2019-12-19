«Я ей не нравилась, такое бывает»: у Натальи Подольской не сложились отношения с Аллой Пугачевой

Экс-участница проекта «Фабрика звезд», певица и супруга Владимира Преснякова-младшего Наталья Подольская призналась, что у нее так и не сложились отношения с Аллой Пугачевой. Артистка отметила, от Примадонны исходит мощная энергетика и с этим не поспоришь.

На проекте «Фабрика звезд» Наталья Подольская участвовала под руководством Аллы Пугачевой. Однако наладить отношения со знаменитостью начинающей артистке так и не удалось, как она отметила, Примадонне не нравилась супруга Владимира Преснякова-младшего, такое бывает. Тем не менее, отметила певица, как говорила сама Алла Борисовна, она не доллар, чтобы всем нравиться.

От Аллы Пугачевой исходила мощная энергетика, это чувствовали все участники проекта, когда звезда заходила в комнату, добавила певица. Примадонну она назвала большой личностью, с чем спорить, по словам Подольской, не имеет смысла.

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