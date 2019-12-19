Скандальный глава МВД Эстонии назвал Германию «военным карликом»

Министр внутренних дел Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме заявил, что Германия – «военный карлик».

Хельме сообщил об этом во время выступления в Тарту на конференции «Выбор Эстонии: демократия или демократура?», передает портал Delfi.

«Германия по сравнению с Эстонией уже скоро станет военным карликом, потому что если на учениях на симуляторе стреляют из винтовок (…) – ничего не поделать», – сказал он.

Министр сообщил также, что «был несколько лет назад как член комиссии по гособороне в Германии», и нигде более он «не видел таких унылых генералов (…) – они все только плакались о том, как у них не хватает людей, как у них не хватает денег, как им не заказывают оружие, как у них все» катится вниз».

«Всякое может быть. Но Германия не та страна, которая способна или у которой есть воля защищать Эстонию или другие страны Балтии в случае войны. Так что у нас здесь нет особо большого выбора», – добавил он.

Хельме сообщил также, что «независимость Эстонской Республики нужна прежде всего США, потому что именно с помощью нашей независимости вроде бы можно предотвратить образование «Евразийской коалиции».

«Поверьте мне, ни в коей мере, ни на секунду не будет в интересах США допустить возникновение ситуации, где Германия и РФ будут заодно, где возникнет «Большая Евроазиатская коалиция», чьим единственным естественным противником будут Соединенные Штаты Америки. Большая Евроазиатская коалиция означает Китай, Россия, Западная Европа», – добавил он.

По мнению министра, «американцам нужны мы (Эстония), американцам нужна наша независимость, американцы нуждаются в нас как в санитарном кордоне, чтобы эта коалиция не возникла».

«И вся эта поддержка гомосексуалистов или их неподдержка в этой геополитической борьбе абсолютно не имеет никакого значения. Это лишь спор, ведущийся в каких-то рамках идеологической борьбы, спорный момент. Никакого реального геополитического покрытия у этих случаев просто нет», – сказал Март Хельме.

Ранее Хельме назвал премьера Финляндии Санну Марин «продавщицей», которая «поднялась до премьер-министра». Марин в ответ заявила, что гордится тем, что в ее стране даже продавец может стать главой кабмина.

После этого эстонская оппозиционная Партия реформ призвала премьера страны Юри Ратаса освободить от должности Хельме. Министр же отказался извиняться за свои слова.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: «Компания «Иннопрактика», директором которой является [предполагаемая старшая дочь Путина Катерина] Тихонова и учредителем которой является государственное бюджетное учреждение МГУ, за прошлый год заработала 0,5 млрд рублей (почти $8 млн. – «ГОРДОН»). Компания «Номеко», доля в которой есть у вашей старшей дочери Марии Воронцовой, на деньги компании «Согаз» строит одну из крупнейших клиник сейчас в Ленинградской области. […]