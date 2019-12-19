Нардеп Лукашев: Если премьер не поможет, Троицкую общину уже в январе ждет гуманитарная катастрофа

Поселок городского типа Троицкое Луганской области с января 2010 года окажется в состоянии гуманитарной катастрофы, если не решить проблему с поставками газа, которые прекратятся из-за истечения срока договора с РФ на транзит, заявил народный депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Александр Лукашев. Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба политсилы.

Политик отметил, что без отопления останутся более семисот квартир в многоквартирных домах, выйдет из строя система водоснабжения и канализации. Он обратился с письмом к премьер-министру Алексею Гончаруку и главе правления НАК «Нафтогаз» Андрею Коболеву с просьбой помочь в решении этого вопроса.

«Через газораспределительную станцию пгт Троицкое, непосредственно с территории Белгородской области РФ осуществляется поставка природного газа в 21 населенный пункт с населением более 14 тыс. человек. На территории Троицкой поселковой объединенной территориальной общины находятся 66 многоквартирных жилых домов, работает 49 объектов социальной сферы, в том числе два учреждения здравоохранения, которые отапливаются газовым автономным отоплением, – сообщил Лукашев. – Через ГРС в селе Воеводском осуществляется поставка природного газа в 11 населенных пунктов нашей общины, в которых 18 объектов социальной сферы. Перевод потребителей Троицкой общины на альтернативные виды энергии или строительство газопроводов-отводов, стоимость которых, по предварительным расчетам, составит более 300 млн грн, в сжатые сроки невозможен ни технически, ни финансово. В связи с отсутствием у местных бюджетов финансовых ресурсов такой перевод невозможен даже с расчетом на перспективу 5–10 лет».

Он отметил, что обход частного сектора выявил более 2 тыс. домов, где проживают социально незащищенные люди, которые не могут перейти на альтернативные виды отопления. Лукашев добавил, что учебный процесс и стационарная медицинская помощь могут прекратиться из-за отсутствия отопления.

«Просим власть принять все возможные меры для недопущения энергетической и гуманитарной катастрофы на территории Троицкой общины», – заявил Лукашев.

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа заканчивается 31 декабря 2019 года. «Газпром» подтвердил свое участие в трехсторонних газовых переговорах с участием представителей Украины и Евросоюза в Берлине 19 декабря, сообщил 18 декабря «Интерфакс-Украина» источник в украинском правительстве.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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