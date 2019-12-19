Автовладельцев обяжут за свой счет маркировать машины с нечитабельными номерами

С 1 января 2020 года автовладельцы обязаны будут за свой счет наносить на кузов или раму машин специальную полицейскую маркировку в случаях, если идентификационные номера проржавели. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Соответствующий документ подписал Дмитрий Медведев.

Дополнительная (полицейская) маркировка — нововведение, заложенное в законе «О госрегистрации транспортных средств», который вступает в силу с 1 января 2020 года.

Если во время проверки машины сотрудниками ГИБДД выяснится, что заводские идентификационные номера на кузове или раме прочитать невозможно (они проржавели, или по каким-то иным причинам прочесть их не получается), то автовладелец должен будет за свой счет нанести дублирующую маркировку.

Процедура при этом будет следующая: после выявления проблемы на раму или кузов автомобиля устанавливаются бирки, пломбы или печати, затем документы на автомобиль отправляются в ОВД. Машина отправляется в экспертно-криминалистический центр. Если криминала не выявлено и есть возможность установить заводской номер рамы и двигателя, выписывается постановление о нанесении полицейской маркировки. Владелец машины едет в орган по сертификации, и номер наносится на раму или часть кузова в «легкодоступном для считывания месте».

Пробелов между знаками быть не должно. Высота символов дублирующего номера — не менее 7 мм (для мотоциклов допускается 4 мм). После нанесения маркировки нужно будет также внести изменения в паспорт транспортного средства и получить в ГИБДД новое свидетельство о регистрации транспортного средства.

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