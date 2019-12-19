К бывшему директору по инвестициям банка «Восточного» пришли с обыском

Домой к Александру Цакунову, бывшему управляющему директору по инвестициям банка «Восточный» пришли с обыском. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника. После обыска его увезли. Куда и в каком статусе — не сообщается.

По словам второго источника издания, Цакунова допрашивают в качестве свидетеля по делу основателя Baring Vostok Майкла Калви.

Цакунов работал еще в банке «Восточный экспресс», который был переименован в «Восточный» и объединен с «Юниаструмом» в 2016 году.

«Восточный» контролировал фонд Baring Vostok, основанный американским инвестором Майклом Калви, а «Юниаструм» — Артем Аветисян и партнеры. В 2018 году между акционерами начался конфликт, связанный с опционом на 10% банка.

Baring Vostok был контролирующим акционером и готов был передать 10% партнерам за 750 млн рублей, но когда пришло время исполнять опцион, фонд не стал этого делать, заявив, что вторая сторона выводила активы из «Юниаструма» перед объединением. Компания «Финвижн» Аветисяна выдвинула встречные претензии.

Дело в отношении Калви и партнеров Baring Vostok было возбуждено в феврале 2019 года по заявлению партнера Аветисяна —миноритария «Восточного» Шерзода Юсупова.

По версии следствия, подконтрольная Майклу Калви компания «Первое коллекторское бюро» была должна «Восточному» около 2,5 млрд рублей. Калви и еще пятеро арестованных топ-менеджеров решили урегулировать долг на невыгодных для банка условиях, поэтому провели через собрание акционеров «Восточного» решение, по которому банк получил в счет долга от ПКБ 59,9% акций принадлежавшей коллекторскому бюро люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG). На собрании Калви и его коллеги заявили, что стоимость активов этой финтех-компании составляет 3 млрд рублей. ФСБ считает, что их максимальная стоимость — 600 тысяч рублей.

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