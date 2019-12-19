Тонущий сибирский ледник сняли из космоса

19.12.2019, 11:51, Новости дня

Американские исследователи на основе снимков из космоса составили видеомодель того, как ледник Купол Вавилова стремительно уходит под воду, превращаясь в огромный ледяной поток.

По подсчетам ученых, в море ушло почти все западное крыло ледника. С 2013 года Купол Вавилова потерял почти 11% своей массы или 9,5 млрд тонн льда, передает РИА «Новости».

По мнению экспертов, с годами ледяной поток будет становиться все сильнее, что может привести к повышению уровня мирового океана.

Напомним, 1 октября от шельфового ледника Эймери в Восточной Антарктиде откололся самый крупный за последние 50 лет айсберг D28 площадью 1,6 тыс. кв. километров, который по размерам лишь немногим уступает шотландскому острову Скай.



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