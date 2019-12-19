Автоновости: Как тебе такое, Илон Маск? Cybertruck уже катается по России!

До официального старта продаж электропикапа Tesla Cybertruck еще ждать и ждать, но самая горячая новинка года уже замечена в Москве! Впрочем, уже внесшие за машину депозит могут выдохнуть: их не обманули и не опередили. Просто по Москве рассекает «самодел».
Если приглядеться, то сразу видно, что пойманный пользователями соцсетей "российский Cybertruck" хорошо выдерживает стиль своего американского исходника. Даже колесные колпаки — и те в тему Tesla.
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Тесла в Химках������������
Но все же самоделка отличается и пропорциями, и колесными арками, и маленькими колесиками — не сравнить с огромными "катками" настойщего "Кибертрака".
Фото пользователя Инстаграм @shooysky
Что стало основой для это машины пока не сообщается. Но уже известно, что этот "Кибертрак" точно не последний. Как минимум несколько автоблогеров в России уже заявили, что тоже строят свои реплики нашумевшей новинки.
Настоящий же Tesla Cybertruck ранее уже засекли во время его поездки по 405-му шоссе в США. В опубликованном видеоролике пикап уверенно движется по магистрали, однако рассмотреть, кто именно находится за рулем, не удается.
Фото пользователя Инстаграм @tihonoff
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Возможно, именно в таком виде пикап отправится в производство. К слову, производственную программу, по слухам, Илон Маск тоже уже пересмотрел. Ранее было обещано, что базовая модификация пикапа с одним мотором появится чуть ли не первой, а сейчас, по некоторым данным, запуск ее производства отодвинут на 2022 год, при этом самая мощная версия с тремя электромоторами начнет сходить с конвейера в 2021 году.
Возможно, это связано не только с желанием начать продажи нашумевшего пикапа с более дорогих моделей, но и с предпочтениями покупателей. Ранее сообщалось, что в списке предварительных заказов доминируют как раз наиболее мощные модификации Tesla Cybertruck с двумя и тремя электромоторами, а одномоторное исполнение выбрали всего 15-17% заказчиков.
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