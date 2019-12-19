Автоновости: Как тебе такое, Илон Маск? Cybertruck уже катается по России!

До официального старта продаж электропикапа Tesla Cybertruck еще ждать и ждать, но самая горячая новинка года уже замечена в Москве! Впрочем, уже внесшие за машину депозит могут выдохнуть: их не обманули и не опередили. Просто по Москве рассекает «самодел».

Если приглядеться, то сразу видно, что пойманный пользователями соцсетей "российский Cybertruck" хорошо выдерживает стиль своего американского исходника. Даже колесные колпаки — и те в тему Tesla.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Тесла в Химках������������

Публикация от Максим (@sukhotin.m) 18 Дек 2019 в 1:24 PST

Но все же самоделка отличается и пропорциями, и колесными арками, и маленькими колесиками — не сравнить с огромными "катками" настойщего "Кибертрака".

Фото пользователя Инстаграм @shooysky

Что стало основой для это машины пока не сообщается. Но уже известно, что этот "Кибертрак" точно не последний. Как минимум несколько автоблогеров в России уже заявили, что тоже строят свои реплики нашумевшей новинки.

Настоящий же Tesla Cybertruck ранее уже засекли во время его поездки по 405-му шоссе в США. В опубликованном видеоролике пикап уверенно движется по магистрали, однако рассмотреть, кто именно находится за рулем, не удается.

Фото пользователя Инстаграм @tihonoff

"Кибертрак" от Илона Маска: только мемы и самые смешные шутки!

Возможно, именно в таком виде пикап отправится в производство. К слову, производственную программу, по слухам, Илон Маск тоже уже пересмотрел. Ранее было обещано, что базовая модификация пикапа с одним мотором появится чуть ли не первой, а сейчас, по некоторым данным, запуск ее производства отодвинут на 2022 год, при этом самая мощная версия с тремя электромоторами начнет сходить с конвейера в 2021 году.

Возможно, это связано не только с желанием начать продажи нашумевшего пикапа с более дорогих моделей, но и с предпочтениями покупателей. Ранее сообщалось, что в списке предварительных заказов доминируют как раз наиболее мощные модификации Tesla Cybertruck с двумя и тремя электромоторами, а одномоторное исполнение выбрали всего 15-17% заказчиков.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Добрый день, мои дорогие читатели! Спешу рассказать вам о самых неоднозначных событиях дня минувшего. Коротко о самом противоречивом и злободневном. Начнем? Первое место. Девять мигрантов, напоив четырнадцатилетнюю девочку до бессознательного состояния, принялись по очереди насиловать ее. Это в цивилизованной Европе, в Германии. В окружном суде города Билефельд пришли к выводу, что «поведение обвиняемых, хоть было […]