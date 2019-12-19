Автоновости: Россиянам разрешат жаловаться на дороги через мобильный телефон

В списке сервисов портала госуслуг появился новый пункт – мобильное приложение «Госуслуги.Дороги». С его помощью предлагается оценивать качество дорожного ремонта и в случае, если он проведен «спустя рукава», жаловаться властям.

Вице-премьер Максим Акимов заявил, что обратная связь от граждан, которые, собственно, и пользуются отремонтированными дорогами, должна помочь реализации национального проекта "Безопасные и качественные автодороги".

"При реализации национального проекта нам принципиальна нужна обратная связь с людьми. На 90% мы будем полагаться в оценке региональных властей не на формальные показатели, а на степень реакции людей — негативна она или позитивна на принимаемые усилия", — цитирует заявление Акимова издание "КоммерсантЪ".

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В Минтрансе и Минкомсвязи, в свою очередь, отметили, что для авторизации в приложении понадобится аккаунт на "Госуслугах", а это, во-первых, персонализирует пользователя приложения, а во-вторых, делает отзывы более конструктивными.

Ранее Минтранс сообщал, что несмотря на выделенные из бюджета средства и согласованный график проведения работ, запланированные ремонты полностью завершены только в 4 субъектах федерации, и еще в 16-ти работы закончены на 90%. Регионы, выполнившие план менее, чем на 50%, предложено лишать доступа к дополнительному финансированию.

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