Китайский луноход побил рекорд пребывания на Луне

Звание долгожителя на нашем спутнике было присвоено китайскому роверу «Yutu 2», который находится на его поверхности с 3 января 2019 года. предыдущий рекорд был установлен еще советским аппаратом «Луноход-1».

Миссия советского планетохода продолжалась 10,5 месяцев, 321 день, с 17 ноября 1970 года, и проходила она в Море дождей. Это был первый Земной аппарат дистанционного управления, который успешно приземлился на поверхность нашего спутника и проработал там совершив общий путь более 10,5 км, изучил особенности рельефа спутника, рентгеновское и радиоактивное космическое излучение и изучил химический состав грунта. Так же он отправил более 20 тыс. изображений и 200 панорам Луны.

Китайский луноход является частью миссии «Change 4», которая состоит из стационарной лунной станции и аппарата «Yutu 2», они первыми совершили благополучную посадку на обратной стороне Луны, в кратер Фон Карман, общей протяженностью 186 км. Так же впервые именно он провел геологоразведовательные работы на «темной стороне» Луны, и на сегодняшний день является самым легким аппаратом из созданных для изучения нашего спутника. Сообщается что он продел путь в 345 метров и сейчас переведен в режим бездействия из-за наступившей Лунной ночи.

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