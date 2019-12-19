Скорая потеряла пенсионерку с инсультом по дороге в больницу

19.12.2019, 11:46, Новости дня

В Липецкой области госпитализированная с подозрением на инсульт пенсионерка на ходу выпала из кареты скорой помощи и получила переломы челюсти и бедра.

Отсутствие пациентки медики обнаружили только в больнице.

Инцидент произошел в апреле на 29-м километре автодороги Липецк — Хлевное. Женщину госпитализировали сначала в районную больницу, но потом решили перевезти ее в Липецкую областную клиническую больницу в связи с подозрением на инсульт. Диагноз проверили и повезли пенсионерку обратно. По дороге в районную больницу женщине стало хуже.

«На просьбу оказать помощь фельдшер в грубой форме предложила ей успокоиться. Женщина встала с сиденья, облокотилась на одну из створок дверей, которая во время движения (будучи незакрытой на специальную защелку-фиксатор) открылась, и выпала на трассу», — пояснили агентству в прокуратуре.

Медики заметили отсутствие пациентки только по приезде в больницу. Когда они вернулись за женщиной, ей уже оказывали помощь полицейские.

Расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). Возбуждать уголовное дело в отношении фельдшера не стали.



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