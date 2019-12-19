Россияне планируют отмечать Новый год без Деда Мороза

Спроc на услуги сказочного персонажа значительно снизился

Спрос на услуги Деда Мороза и Снегурочки в 2019 году снизился. Об этом сообщается в исследовании аналитического центра «Авито Работа». Так, падение составило почти 8 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом стоимость услуг новогодних персонажей выросла на 2,5 процента и составляет 1500 рублей.

Кроме того, эксперты пришли к выводу, что россияне заинтересованы в подработке Дедом Морозом или Снегурочкой почти на 5 процентов чаще, чем в прошлом году.

Представитель одного из агентств по организации праздников сообщил «Блокноту», что в этом году сказочных персонажей детям заказывают действительно гораздо реже. «Видимо, сказывают экономические условия – люди экономят буквально на всем. Вызов Деда Мороза – дополнительная статья расходов», — пояснил собеседник издания.

Россияне готовы отмечать Новый год без Деда Мороза

Ранее также стало известно, что повсеместные новогодние корпоративы уходят в прошлое. Портал Superjob провел опрос, в ходе которого выяснил, что пятая часть компаний в стране полностью отказалась от традиционных вечеринок в конце года. Чаще всего это происходит из-за отсутствия средств – работодатели считают неразумным тратить деньги на гулянки.

Так, остаться праздновать преддверие Нового года в офисе планируют 17% компаний. Три процента компаний поедут отмечать за город, еще 2 процента выбрали нестандартное времяпрепровождение: поход в баню, спортивное мероприятие или поездку за границу, выяснили эксперты сервиса Superjob.

При этом никак не собираются проводить корпоратив 18% компаний. Из них 10% вообще не привыкли организовывать корпоративы, а 8% отказались от мероприятий из-за острой нехватки денег. Кроме того, снизили бюджет на новогодний корпоратив 7% компаний.

Опрос, проведенный порталом Rabota.Ru, также подтвердил: проведение новогоднего корпоратива особого энтузиазма у сотрудников не вызывает. Лишь каждый четвертый россиянин (25% опрошенных) положительно оценивает это мероприятие и видит в нем отличную возможность неформально пообщаться с коллегами. Еще 6% респондентов тоже одобряют проведение корпоратива, однако по другой причине — там можно бесплатно поесть, выпить и повеселиться.

Между тем работников, которые относятся негативно к идее корпоративного праздника, оказалось ощутимо больше: 54% опрошенных заявили, что корпоратив им вообще не нужен. Одна из причин — нежелание видеть своих коллег за рамками обычного рабочего дня (так ответили 9% респондентов).

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