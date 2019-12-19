В Краснодаре прооперируют еще одну девочку из США в «маске Бэтмена»

Подружка ставшей знаменитой из-за своего родимого пятна с аналогичной проблемой приедет к тем же врачам на операцию.

После успешной операции 6-месячной американке Луне Феннер с огромной родинкой в виде «маски Бэтмена» в Краснодаре готовятся принять еще одну пациентку из США. У второй малышки точно такая же проблема. Вот родители решили последовать примеру мамы Луны Феннер и приехать в Россию на консультацию.

«В следующем году. В этом уже не успевают, — прокомментировал телеканалу «360» исполнительный директор клиники Андрей Алексуткин.

Врач отметил, что личной консультации еще не было, и врачи не видели ребенка. После консультации юной пациентки будут решать, какое лечение и процедуры необходимы малышке.

Руководитель клиники подчеркнул, что родители девочки связались с хирургами еще в конце октября. Однако точная дата их приезда до сих пор неизвестна, поскольку они являются гражданами США, и существуют свои нюансы с оформлением визы в Россию.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Из-за отсутствия финансирования со стороны министерства культуры, молодежи и спорта украинские спортсмены не могут готовиться к Олимпийским играм 2020 года, которые пройдут в Токио, сообщил президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул. Гоцул сообщил в опубликованном на YouTube видеообращении, что украинские легкоатлеты вынуждены прервать планомерную подготовку к олимпийскому сезону, которая продолжалась до 18 декабря. По […]