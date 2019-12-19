Видео: Большая пресс-конференция Владимира Путина

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Владимир Путин
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Последнее: В то самое время, когда Путин в Кремлевском дворце съезда перед началом концерта в честь Дня ФСБ ( который вообще-то только завтра) благодарил сотрудников ФСБ «за профессионализм, мужество и решимость», около Лубянки развернулось настоящее боестолкновение. Есть погибшие и раненные… Путину доложили о стрельбе, но отменять концерт не стали… Фотография отсюда Источник: Ирек Муртазин
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