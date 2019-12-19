Количество безработных вырастет на 20 процентов

Уже в следующем году сотни тысяч россиян рискуют остаться без заработка

Число россиян, зарегистрированных на бирже труда, может вырасти до 900 тысяч человек к 2021 году. Это на 20% выше показателя нынешнего года. Такие данные представлены в прогнозе Минтруда. В ведомстве рассчитывают, что этот эффект даст модернизация служб занятости, сообщают «Известия».

В целом в 2019 году на бирже труда были зарегистрированы 750 тысяч человек, указано в документе. Если анализировать данные ежемесячных отчетов, видно, что на 1 декабря этот показатель был ниже — 665 тысяч человек, но в течение года число официальных безработных колебалось от 645 тысяч в ноябре до 818 тысяч в апреле. Стоит отметить, что речь идет о людях, состоящих на учете в государственных службах занятости, а не обо всех ищущих доходное занятие. Специалисты называют этот вид безработицы регистрируемой.

В Минтруде ожидают, что в следующем году число вставших на учет на бирже труда вырастет до 800 тысяч человек. В 2021 гожу их станет еще больше – около 900 тысяч человек.

Тысячи россиян рискуют остаться без работы уже в ближайшее время

Помимо регистрируемой безработицы, чиновники в России оценивают и безработицу по стандартам Международной организации труда (МОТ). Этот показатель отражает долю людей, которые ищут доходное занятие и готовы выйти на работу, его определяют с помощью опросов. Сейчас в России уровень безработицы по методологии МОТ — 4,6% от рабочей силы, или 3,4 миллионов человек. Абсолютный показатель в ближайшие годы не превысит эту величину, а относительный может даже упасть до 4,5%, указывается в прогнозе.

К 2022 году уровень регистрируемой безработицы может вырасти вдвое — с 0,89% до 1,9%. Такой прогноз содержится в сводной информации по государственной программе «Содействие занятости населения». По мнению экспертов, количество рабочих мест в стране продолжит неумолимо сокращаться.

Тревожные сигналы уже активно приходят из регионов. Так, тюменские работодатели к концу нынешнего года сократят более 1,7 тысяч работников, сообщает пресс-служба департамента труда и занятости населения региона.

С начала года списки о предстоящих сокращениях подали 53 компании региона, под сокращение попадают 1772 человека. «Подавляющее большинство работает на предприятиях-банкротах, в других случаях сокращение носит формальный характер — на предприятиях проводится изменение организационно-правовой формы», — говорится в сообщении. По данным пресс-службы, по состоянию на 1 октября с предприятий Тюменской области уже уволено 1066 человек, 27 фирм региона перешли на режим неполной занятости.

По мнению экономического аналитика Сергея Барашкова, тревожная тенденция продолжит набирать обороты. «Экономическая ситуация в стране кардинально не меняется к лучшему. Особенно тяжело обстоят дела в депрессивных регионах – многие предприятия вынуждены закрываться, тысячи людей оказываются на улице. Например, недавно масштабное сокращение персонала провел Ульяновский автомобильный завод», — пояснил «Блокноту» эксперт. По его словам, безработица продолжит набирать обороты.

«Плюс ко всему никуда не денешься от технического прогресса – многое производство становится автоматизированным. Роботы уже сегодня заменяют работников. В ближайшей перспективе замещение живых сотрудников машинами будет продолжаться», — подчеркнул экономист.

Ранее в Минтруде объяснили рост числа безработных увеличением размеров пособия. «Рост численности безработных граждан в основном вызван увеличением размеров пособия по безработице. Кроме того, рост обусловлен сезонными факторами, которые имеют волнообразный характер», — пояснили в пресс-службе министерства. При этом в ведомстве не увидели поводов для беспокойства из-за увеличения количества безработных граждан в стране, поскольку в бюджете на 2019 год заложены средства для выплаты пособий по безработице более одному миллиону человек.

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