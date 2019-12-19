России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Международная группа рекомендовала России законодательно расширить перечень активов и круг лиц

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) порекомендовала России активнее применять против депутатов и госслужащих конфискацию имущества, сообщает РБК.

Согласно существующим правилам, в пользу государства конфискуют недвижимость, транспорт и ценные бумаги, если не удается подтвердить их законное приобретение. Под действие закона не подпадают наличные и деньги со счетов в банках, драгоценности и активы в иностранных трастах.

Эксперты указали, что у чиновников конфискуют необоснованное богатство лишь в случаях значительных расхождений между официально задекларированными доходами и расходами. В частности, за 2017 год конфисковано 8,8 млрд рублей необъясненного богатства.

В FATF также пришли к выводу, что РФ не является крупным центром отмывания, но выступает источником преступных доходов, значительная часть которых отмывается за рубежом. Больше всего преступных доходов приносят хищения из бюджета, уход от налогов и коррупция.

«Международная группа рекомендовала России законодательно расширить перечень активов и круг лиц, подпадающих под действие закона о контроле за соответствием расходов госслужащих», — пишет издание со ссылкой на заключение антикоррупционной структуры. Аналогичное поручение было дано правительству РФ. Федеральный кабмин с участием Генпрокуратуры и Верховного суда должен подготовить предложения о расширении видов имущества для конфискации.

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