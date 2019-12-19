Единороссы против полного запрета снюса

Фракция «Единая Россия» в Госдуме считает существующие антитабачные ограничения в законодательстве РФ достаточными и не поддерживает инициативу полностью запретить торговлю никотиносодержащими смесями.

Об этом во вторник сообщил журналистам первый замглавы фракции Андрей Исаев.

В конце ноября депутаты от КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект, запрещающий торговлю в РФ не только насваем и снюсом, но и любыми другими сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин. Речь идет о поправках в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

«Мы категорически против того, чтобы такого рода продукция попадала несовершеннолетним, но в целом хочу обратить ваше внимание на то, что это закон о защите людей от воздействия табачного дыма», — отметил Исаев.

По его словам, законодатели обязаны защитить от воздействия табачного дыма людей, выбравших здоровый образ жизни. «Вторая история — это люди, которые добровольно потребляют никотин сами. Вот здесь, с нашей точки зрения, эффективны не запреты, а пропаганда здорового образа жизни, создание соответствующих условий», — считает он.

Запрет никотиносодержащих смесей, полагает парламентарий, приведет к призывам ограничить продажу, в частности, никотиновых пластырей. «Запреты должны иметь разумные запреты и ограничения, — подчеркнул Исаев. — Мы считаем те ограничения, которые существуют, достаточными».

С конца ноября текущего года СМИ сообщили о шести случаях отравления снюсом — измельченным увлажненным табаком для рассасывания, расфасованным по пакетикам. Он помещается между губой и десной, в следствии чего никотин поступает в организм.

В начале декабря в больницу Железногорска в Красноярском крае были доставлены двое школьников, употребивших снюс, сообщали в пресс-службе администрации города.

«Скорая помощь доставила двух подростков в неадекватном состоянии. Одного пришлось «откачивать» в реанимации», — указывалось в сообщении.

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