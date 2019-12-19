Пенсионерка Ангелина Вовк и ее молодой ухажер пропали после известия о свадьбе

В интервью Ангелина Вовк подтвердила, что Михаил Куницын сделал ей предложение. разница в 25 лет, по всей видимости, их совершенно не смущает. Как и то, что Лина куда известнее своего ухажера. Тем не менее, журналисты узнали, что Михаилу 52 года, он никогда не был женат и живет в Москве с родителями. Обожает виниловые пластинки. Знакомые отмечают, что у него весьма утонченные манеры, одет с иголочки, говорит бархатистым голосом. Неудивительно, что телеведущая им заинтересовалась.

Ангелина и Михаил знакомы более десяти лет. Их свело телевидение: он сидел за режиссерским пультом программы «Время» на Первом канале, она была ведущей. Сейчас они ведут уже вместе различные культурные мероприятия, выходят в свет, путешествуют. Так,летом они побывали в Италии на музыкальном фестивале, потом отправились в Крым.

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Публикация от Михаил Куницын (@mikhail_kunitsyn_vinyl) 30 Ноя 2019 в 7:13 PST

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