«Может и рухнуть»: сделано заявление об импичменте Трампа

19.12.2019, 11:42, Разное

Палата представителей США большинством голосов – 230 против 197 – одобрила импичмент президенту США Дональду Трампу. Теперь вопрос о досрочном отстранении от власти американского лидера предстоит рассмотреть верхней палате парламента. Эксперты не сомневаются, что Сенат проголосует зеркально противоположным образом.

«Там большая часть республиканцев, которые тоже проголосуют все как один против импичмента», – цитирует НСН директора Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрия Рогулева. Он добавил, что сенаторы также проведут собственные слушания по вопросу объявления импичмента Дональду Трампу, на которые будут приглашены другие свидетели и докладчики. «Личный адвокат Трампа Руди Джулиани приготовил документы, даже фильм сняли», – напомнил американист. По его прогнозам, с вероятностью 90% президенту США не грозит досрочная отставка.

Материал дополняется.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В то самое время, когда Путин в Кремлевском дворце съезда перед началом концерта в честь Дня ФСБ ( который вообще-то только завтра) благодарил сотрудников ФСБ «за профессионализм, мужество и решимость», около Лубянки развернулось настоящее боестолкновение. Есть погибшие и раненные… Путину доложили о стрельбе, но отменять концерт не стали… Фотография отсюда Источник: Ирек Муртазин

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика