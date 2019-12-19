Бывшая участница украинской группы «ВИА Гра» Вера Брежнева, которая живет в РФ, на своей странице в Instagram разместила ролик, в котором показала, как проходила подготовка к фотосессии для издания Flacon Magazine и сама съемка.

«Кого я вам в таком образе напоминаю?» – спросила певица.

Большинство пользователей отметили, что в данном образе Брежнева похожа на Лилу из фильма Люка Бессона «Пятый элемент».

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Как мы снимали обложку @flacon_magazine Под чутким руководством @alionadol * и с такой же абсолютной страстью, с какой я работаю над @verabeauty.official * Кого я вам в таком образе напоминаю?)

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) 18 Дек 2019 в 6:31 PST

Фото для журнала Flacon можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Брежнева опубликовала бэкстейдж-видео съемки для Flacon Magazine

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) родилась 3 февраля 1982 года в Днепродзержинске (Каменском). Была участницей группы «ВИА Гра» в 2003–2007 годах.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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