Брежнева опубликовала бэкстейдж-видео съемки для Flacon Magazine

19.12.2019, 11:42, Новости дня

Бывшая участница украинской группы «ВИА Гра» Вера Брежнева, которая живет в РФ, на своей странице в Instagram разместила ролик, в котором показала, как проходила подготовка к фотосессии для издания Flacon Magazine и сама съемка. 

«Кого я вам в таком образе напоминаю?» – спросила певица. 

Большинство пользователей отметили, что в данном образе Брежнева похожа на Лилу из фильма Люка Бессона «Пятый элемент».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Как мы снимали обложку @flacon_magazine Под чутким руководством @alionadol * и с такой же абсолютной страстью, с какой я работаю над @verabeauty.official * Кого я вам в таком образе напоминаю?)

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) 18 Дек 2019 в 6:31 PST

Фото для журнала Flacon можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Брежнева опубликовала бэкстейдж-видео съемки для Flacon Magazine

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) родилась 3 февраля 1982 года в Днепродзержинске (Каменском). Была участницей группы «ВИА Гра» в 2003–2007 годах.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В то самое время, когда Путин в Кремлевском дворце съезда перед началом концерта в честь Дня ФСБ ( который вообще-то только завтра) благодарил сотрудников ФСБ «за профессионализм, мужество и решимость», около Лубянки развернулось настоящее боестолкновение. Есть погибшие и раненные… Путину доложили о стрельбе, но отменять концерт не стали… Фотография отсюда Источник: Ирек Муртазин

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика