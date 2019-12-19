Мнение: Трампу объявили импичмент

Палата представителей США официально объявила импичмент агенту Дональду.
По двум пунктам обвинения было набрано необходимое кол-во голосов.
Теперь рассмотрение перемещается в Сенат, где у республиканцев большинство. Утопить там Трампа возможно лишь в случае сговора части республиканского истеблишмента с демократами. Если сговора не будет, то импичмент закончится пшиком, что повысит шансы Трампа на выборах 2020-го года, а также проложит дорогу для масштабных расследований американо-украинской коррупции.
Источник: Colonel Cassad
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