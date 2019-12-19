Мнение: Трампу объявили импичмент

Палата представителей США официально объявила импичмент агенту Дональду.

По двум пунктам обвинения было набрано необходимое кол-во голосов.

Теперь рассмотрение перемещается в Сенат, где у республиканцев большинство. Утопить там Трампа возможно лишь в случае сговора части республиканского истеблишмента с демократами. Если сговора не будет, то импичмент закончится пшиком, что повысит шансы Трампа на выборах 2020-го года, а также проложит дорогу для масштабных расследований американо-украинской коррупции.

Источник: Colonel Cassad

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В то самое время, когда Путин в Кремлевском дворце съезда перед началом концерта в честь Дня ФСБ ( который вообще-то только завтра) благодарил сотрудников ФСБ «за профессионализм, мужество и решимость», около Лубянки развернулось настоящее боестолкновение. Есть погибшие и раненные… Путину доложили о стрельбе, но отменять концерт не стали… Фотография отсюда Источник: Ирек Муртазин