Под Вологдой пьяный мужчина оставил дочь на улице

В Вологодской области правоохранители задержали мужчину, который потерял на улице годовалую дочь. По факту случившегося проводится проверка.

По предварительной версии, 32-летний местный житель решил на время забрать ребенка у бывшей жены. Экс-супруги выпили спиртного, после чего мужчина пошел с дочерью домой. По дороге он потерял девочку.

На ребенка обратил внимание прохожий. Он вызвал полицию и скорую помощь. Как уточняет FlashNord, малышка не пострадала.

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