Вскрылись шокирующие планы Зеленского на Севастополь

19.12.2019, 11:37, Разное

Россия неоднократно повторяла: передача Севастополя в состав
Украины была незаконной. По словам киевского политолога Михаила Погребинского,
база Черноморского флота всегда была территорией федерального подчинения. Этот
статус Севастополь сохранял и в украинский период своей истории, сказал эксперт
в интервью «Комсомольской правде».

На днях Зеленский инициировал изменения в Конституцию
страны. Какого было удивление журналистов, когда они узнали, что про
Севастополь в законопроекте нет ни слова. Соответственно, особого статуса город
лишается.

Получается, что после принятия закона Севастополь станет
«просто украинским городом» – таким же как Львов, Херсон и другие. По
мнению Погребинского, выдвигая такие предложения, Зеленский идет на поводу у
русофобов.

Политолог напомнил, что на Украине до сих пор функционируют
структуры бывшей Автономной республики Крым. «Они и предлагают президенту:
у России есть такой аргумент, связанный с Севастополем – значит, надо его
отменить», – пояснил Погребинский.

Отказать им Зеленский не может, констатировал
аналитик. «Потому что должен постоянно выполнять обязательную программу:
«Крым наш. Севастополь наш. Россия – агрессор!» – заключил эксперт.

Крым и Севастополь воссоединились с Россией по итогам референдума
в марте 2014 года. Украина продолжает считать полуостров своей территорией.



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