Россия неоднократно повторяла: передача Севастополя в состав

Украины была незаконной. По словам киевского политолога Михаила Погребинского,

база Черноморского флота всегда была территорией федерального подчинения. Этот

статус Севастополь сохранял и в украинский период своей истории, сказал эксперт

в интервью «Комсомольской правде».

На днях Зеленский инициировал изменения в Конституцию

страны. Какого было удивление журналистов, когда они узнали, что про

Севастополь в законопроекте нет ни слова. Соответственно, особого статуса город

лишается.

Получается, что после принятия закона Севастополь станет

«просто украинским городом» – таким же как Львов, Херсон и другие. По

мнению Погребинского, выдвигая такие предложения, Зеленский идет на поводу у

русофобов.

Политолог напомнил, что на Украине до сих пор функционируют

структуры бывшей Автономной республики Крым. «Они и предлагают президенту:

у России есть такой аргумент, связанный с Севастополем – значит, надо его

отменить», – пояснил Погребинский.

Отказать им Зеленский не может, констатировал

аналитик. «Потому что должен постоянно выполнять обязательную программу:

«Крым наш. Севастополь наш. Россия – агрессор!» – заключил эксперт.

Крым и Севастополь воссоединились с Россией по итогам референдума

в марте 2014 года. Украина продолжает считать полуостров своей территорией.

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