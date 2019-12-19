Пушков оценил идею Украины подключить к переговорам по Донбассу Британию, Канаду, Польшу и США

«Киев таким образом пытается уйти от выполнения Минских соглашений. Это не более, чем маневр, который не будет иметь практических последствий», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Так он прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о желании США и других стран принимать участие в переговорах в «нормандском формате».

«Это попытка с одной стороны, не выполнять Минские соглашения, но при этом делать вид, что они занимаются их исполнением, думают над тем, как добиться прогресса на этих переговорах и прийти к оптимальному формату», – сказал Пушков.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что принимать участие в переговорах в «нормандском формате» (Россия, Германия, Франция, Украина) желают также Соединенные Штаты, Великобритания, Канада, Польша и Еврокомиссия. «У нас есть очень большое желание и поддержка со стороны Канады, у нас есть такое же желание и поддержка со стороны Польши. Неоднократно проявляла интерес Европейская комиссия», – цитировало Пристайко РИА «Новости». Глава украинского МИД утверждает, что все эти страны «высказывают официальное желание» к участию в переговорах.

По словам Пушкова, идея привлечения США к нормандскому формату уже обсуждалась, но сами Штаты на уровне президента не выразили интереса. Ссылки главы МИД Украины на желание Соединенных Штатов присоединиться к нормандскому процессу не подтверждаются заявлениями президента и госсекретаря США.

«Может быть, на более низком уровне кто-то выражал такие идеи, но к этому скептически относятся европейские страны. Если Соединенные Штаты подключатся к переговорам, то это будет иметь исключительно негативный характер для всего процесса. Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, который занимался этим полтора или два года, был больше спецпредставителем по разрушению Минских соглашений, чем по их соблюдению», – подчеркнул сенатор.

То же самое, по его мнению, можно сказать относительно Польши, Великобритании. «Эти страны настроены не на компромисс, а на однозначную поддержку позиции Киева. Они никогда не имели контактов с ДНР и ЛНР и отрицают необходимость этих контактов. Поэтому они будут играть на разрушение Минских соглашений. Эта идея Пристайко – попытка увеличить число стран за переговорным столом, которые будут однозначно поддерживать позицию Киева, чтобы РФ на этих переговорах оказалась в изоляции», — заключил эксперт.

Киев уже не раз выражал желание присоединить к «нормандской четверке» США. В Москве отмечали, что на тему расширения «нормандского формата» никаких дискуссий на уровне внешнеполитических служб или спецпредставителей не ведется.





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